Héroe y orgullo: tiene 15 años y salvó a una mujer con RCP

No todos los héroes usan capa, y eso demostró Lautaro Yedro, un joven de tan solo 15 años que se desempeña como cadete de bombero y salvó la vida de una mujer utilizando la técnica de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Lautaro forma parte desde los 11 años del cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Peligro, el único cuartel de este tipo en la ciudad de La Plata. Allí, se desempeña como cadete y le falta muy poco para pasar a ser aspirante, luego será parte integral de la fuerza.

“Esto pasó en Hudson, estaba en el negocio donde trabaja mi mamá y dijeron que me acercara porque la señora estaba descompuesta, le tomé el pulso y no tenía, entonces le hice RCP. Fue la primera vez que lo hacía, sentí muchos nervios, pero miedo no”, dijo el joven héroe en diálogo con diario Hoy.

La mujer fue reanimada por Lautaro y, cuando recuperó los signos vitales, llegó la ambulancia que la trasladó hasta el hospital más cercano. El hijo de la mujer, al enterarse de la acción del chico, se acercó a agradecerle y felicitarlo.

“Se sorprendieron de verme tan joven y hacer esta técnica. Siempre quise ser bombero, me gusta todo lo que hacemos en el cuartel. Mi familia me felicitaba y mis compañeros estaban muy contentos, me lo dijeron”, recordó Lautaro.

Los Bomberos Voluntarios de El Peligro están en funciones desde 2015, y son 35 efectivos los que integran el cuerpo activo, en tanto que en la escuela de cadetes hay 20 chicos y adolescentes en formación.

“Hace dos meses que aprendí RCP, sentí mucha adrenalina; no es difícil de aprender ni de aplicar, solo hay que estar muy concentrado”, remarcó el joven héroe.