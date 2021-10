Hipotecados UVA marchan a Plaza de Mayo

Los Hipotecados UVA se autoconvocaron en el Obelisco para pedir una solución de fondo al conflicto financiero que afrontan.

"Queremos pagar nuestras casas. Ni un regalo, ni un subsidio. No somos inversores ni especuladores. No queremos tener que vender nuestros hogares por no poder pagarlos".

Los créditos fueron otorgados por el gobierno de Mauricio Macri y, ante la constante inflación, se volvieron "imposibles" de pagar.

"En tan sólo ocho meses, las cuotas se han incrementado por encima del 50% y, de ese modo, la proyección hacia fin de año señala que, en doce meses, la variación se ubique por encima del 80%", expresaron los manifestantes.