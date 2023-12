Histórico Grammy de John Lennon en subasta

Un valioso premio Grammy que perteneció a John Lennon, miembro icónico de The Beatles, se encuentra en proceso de subasta. Esta extraordinaria pieza de la historia musical, otorgada a los cuatro integrantes de la banda en 1972 por su destacada contribución al mundo de la interpretación y la grabación, está generando gran expectación al estimarse que podría alcanzar la asombrosa cifra de USD 500,000 dólares.

La casa de subastas encargada de llevar a cabo este evento único es Gotta Have Rock and Roll, especializada en la venta de recuerdos musicales y objetos de colección. La subasta está programada para el próximo 16 de diciembre, y hasta el momento, la puja ha alcanzado los USD 220,000 dólares, una cifra ya impresionante que refleja el valor histórico y sentimental de este galardón.

Este particular Grammy, clasificado en la categoría Trustee, fue devuelto por John Lennon al presidente de los Grammy en la década de 1970, con la declaración: "Ya no soy un Beatle, puedes quedártelo". A pesar de esta actitud desinteresada hacia los premios de la industria musical, el galardón ha permanecido en posesión de un íntimo amigo de Lennon, quien además fue jefe de Apple Records, la compañía discográfica fundada por The Beatles.