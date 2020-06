Horóscopo del viernes 12 de junio

Enterate lo que dicen los astros sobre tu signo:

Aries

Que no protestes ante una determinada orden no quiere decir que estés de acuerdo con ella. No te preocupes, pronto vas a ver cómo los hechos te dan la razón.

Géminis

Se acerca una fecha que puede ser un poco difícil porque te trae recuerdos. No te obsesiones. Visualizá algo agradable y evitá estar dando vueltas, no te conviene.

Virgo

Hoy no tendrás ganas de escuchar a ciertas personas que tratan de llamar la atención en las redes sociales. De esta manera te vas a sentir más libre y no tendrás de qué preocuparte.

Sagitario

Mostrale a tu pareja que este es un día muy especial para vos, aunque sea una jornada común y corriente. De esta manera le harás saber lo bueno que es para vos estar a su lado.

Capricornio

No te entretengas con asuntos banales de las redes sociales. Apagá el celular y tratá de despejarte, tal vez leyendo un libro o dando un paseo. Lo otro es algo que puede ser perjudicial.

Leo

No vas a tener problemas para acudir al llamado de un amigo/a que realmente pasa por un momento delicado. Tratá de descansar un poco más porque lo necesitás.

Tauro

Vas a tener que manejar con cierto cuidado las cuestiones de dinero, sobretodo si tienen que ver con tus amistades. Tratá de pensar de una manera generosa.

Libra

Te ponés a prueba con un reto que te parece muy complicado de conseguir. Vas a tener mucho éxito y eso te traerá mucha gratificación y orgullo personal. Hay una lección importante en todo esto.

Escorpio

Reclamar algo que te corresponde no es algo negativo ni que tengas que reprocharte. En esta oportunidad, se trata de hacer justicia. Tomátelo con calma y elegí bien los pasos que vas a dar.

Cáncer

Hoy vas a compartir algo que tenés, ya sea un poco de tu tiempo libre o algo material, con una persona cercana que necesita tu apoyo y un poco de comprensión.

Acuario

Si podés, dejá pasar el día sin hablar con ciertos familiares. No será el mejor momento para exponer un queja o algo que no te gusta, podrías generar una discusión que tendría consecuencias.

Piscis

Buscá algo que te reconforte espiritualmente, algo relacionado con la música o el arte en general. Esos campos están llenos de momentos que te harán sentir mucho mejor emocionalmente.