Importante marcha y protesta de taxistas en la ciudad

Durante el mediodía del día de ayer, taxistas de la ciudad marcharon y protestaron contra las fotomultas generando un importante caos vehicular, dada la enorme cantidad de móviles que se reunieron. Concentrados en Plaza Moreno, más precisamente frente al Palacio Municipal, y luego de haberse reunido desde las 10 en el Bosque, indicaron que las infracciones que se les aplican son irregulares además de impagables. La movilización fue convocada por la Mesa Unidad en Defensa del Taxi, que está formada por cuatro agrupaciones: el Centro de Ayuda al Taxista y Afines; la Unión de Propietarios de Taxis de Autos Taxis; la Asociación Civil Taxistas; y Taxistas Unidos.

Según expresaron, muchos de los taxistas poseen varias fotomultas, donde la mayoría de ellas están mal hechas y no condicen con lo que realmente sucede. Al ejemplificar, comentaron que la foto al ser estática no retrata de forma completa la situación y muchas veces, si bien están sobre la senda peatonal, es debido a que se sube o desciende un pasajero. De esta manera, y dada las enormes cifras de dinero que se deben abonar para pagar las infracciones, buscan consensuar y llegar a un acuerdo.

Juan Carlos Berón, secretario General del Sindicato de Choferes de Taxis, le expresó al respecto a diario Hoy: “Nosotros estamos negociando para algunas multas que son injustas y que deben revertirlas. Hay un montón que muchos quieren dejar de lado y no se puede porque hay que respetar las normas de tránsito, los compañeros tienen que entender eso. Muchos pasan la luz en rojo o doblan en U y no vamos a discutir por eso nosotros. Sí discutimos otras cosas, como cuando frenan en mitad de calle por un pasajero para subirse. La fotomulta lo capta y nos hacen la sanción, pero la ordenanza dice que puede hacerse, podemos parar en doble fila, poner las balizas y levantar el pasajero. En la senda peatonal no, no nos podemos meter ahí y por eso no nos metemos, es irreclamable”.

Al mismo tiempo, agregó: “Tenemos que empezar a manejarnos como corresponde, hay cosas que no podemos pedir. Como representante reclamamos las multas mal hechas y ya lo estamos haciendo. Nosotros ya tuvimos reuniones con la Subsecretaría de Faltas. Los reclamos genuinos avanzarán”.

Vale destacar, que estas fotomultas se encuentran funcionando en la ciudad desde diciembre del año pasado, y las sanciones pueden ir desde $10.000 hasta cerca de $100.000.