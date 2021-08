Instagram aplicará publicidad en la pestaña de Shops

Desde hace varios meses la plataforma de Instagram viene haciendo cambios que no solo benefician los usuarios, sino también a los anunciantes. Ya en Reels e Stories se observó la opción de hacer publicidad de forma fácil y directa, pero Facebook Inc apuesta por más y suma una nueva herramienta que permitirá la activación de campañas publicitarias en la pestaña de "Shops".

En definitiva, Facebook Inc. ha buscado la forma de hacer que los anunciantes cada día se sientan más cómodos en sus redes sociales, todo con el objetivo de que puedan seguir invirtiendo en campañas publicitarias que lleguen a los millones de personas que hacen vida en las plataformas digitales.

Ya los reels y las stories contaban con esta herramienta donde mientras vas observando las publicaciones pueden también recibir anuncios publicitarios de algún servicio o producto. Lo cierto es que esta nueva herramienta llamada Ads in Instagram Shop permitirá a los anunciantes publicitarse en la pestaña de Tienda.

En este caso, los interesados tendrán diferentes opciones en las podrán comprar paquetes de publicidad que aparecerán en esta pantalla de Instagram, en los que se incluye la compra de una sola imagen o, incluso, de un carrusel de fotos con las cuales promocionar sus productos.

La empresa confirmó que el Ads in Instagram Shop funcionará con un modelo basado en subastas, donde los mejores postores podrán tener mayor presencia en la plataforma. Igualmente, la publicidad se mostrará a los usuarios dependiendo de sus gustos e intereses. No obstante, la plataforma tomará en cuenta los sentimientos del usuario con el objetivo de que las publicidades no se conviertan en un spam diario para cada uno.

Finalmente, aquellos usuarios que naveguen por la app móvil serán los que tendrán esta opción activa, ya que es la única forma en la que también podrán ver el Instagram Shop, que aparece en el menú general de la plataforma.