Pachu Peña vendió su cuenta de Twitter para donar el dinero

El humorista Pachu Peña es muy querido por los internautas y gracias a eso tiene varios seguidores en redes sociales, alcanzando los 600 mil en su cuenta de Twitter. Sin embargo, estos últimos días, muchos de los usuarios pensaron que su perfil había sido hackeado debido a que el contenido publicado estaba relacionado a criptomonedas.

Aprovechando su presentación en La Academia, el conductor Marcelo Tinelli le preguntó a Pachu al respecto. “No te voy a mentir. Me ofrecieron un billete por la cuenta y la vendí. Tenía más o menos 568 mil seguidores”, dijo el humorista.

“Esa plata que me dieron, que no es mucha, va a estar destinada a chicos que tienen que operarse en el exterior y tienen que pagar tratamientos que salen carísimos”, reveló Peña. Sobre su presencia en redes sociales, agregó: “Se cerró ese perfil, pero ya arrancaré de cero y seguiré sumando seguidores en otro lado. Ahora están las criptomonedas ahí”.

Tras su performance en la cumbia, en la que consiguió 26 puntos, habló más sobre la oferta que recibió. “Me ofrecieron ese...no sé si llamarlo negocio, es una propuesta, en la que me ofrecían plata a cambio de entregar la cuenta. Lo dudé mucho, me tomé un par de días, lo primero que averigüé era para saber si era un partido político, no quería estar enredado ni de un lado ni de otro en esta grieta, no me interesa”, comenzó explicando. Y agregó: “Venía por otro lado, de las criptomonedas, la entregué y esa plata está destinada a los chicos que tienen que operarse en el exterior y que necesitan medicamentos muy caros que no se consiguen por el precio”.

“Los que me siguen en Instagram saben que siempre subo historias con todos estos casos de muchísimos chicos que lamentablemente me parten el corazón. Se viene el Día de la Niñez, o el Día Del Niño, y es eso, colaborar”.

Luego, fue consultado por casos que lo conmuevan, a lo que Pachu contestó: “Lo voy a nombrar a Maxi, que es el primero que se me viene a la cabeza, que necesita un medicamento que vale 320 mil pesos, gran parte va para ahí”. Y cerró: “Podría haber dicho que me hackearon la cuenta, pero prefiero ir siempre con la verdad. Ahora es arrancar de cero y volver a sumar seguidores, voy a crear otra cuenta”.