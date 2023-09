Jóvenes Argentinos finalistas de concurso internacional de Arquitectura

Tres proyectos de jóvenes estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán quedaron seleccionados como los únicos representantes de la Argentina en los premios Inspireli, los más importantes del mundo en su categoría.

Este certamen contempla además las áreas de Diseño interior y Urbanismo y comparten espacio con un total de 44 proyectos de 21 países, en tanto que a finales de este mes se conocerán los vencedores.

“Que tres proyectos de la FAU estén hoy entre los finalistas de este prestigioso premio habla de la excelencia académica de la institución puesta al servicio de los alumnos, a través del acompañamiento y la enseñanza que día a día nos brindan nuestros docentes. Todas esas fueron herramientas que pudimos aprovechar y que hoy nos permiten ser vistos y reconocidos en el plano internacional”, destacaron Matías Mansilla y David Barrera, uno de los grupos finalistas.

A su turno, María Elías y Luisina Sant Siles, otro de los dúos seleccionados, destacaron que “este reconocimiento no es sólo para nosotras que diseñamos el proyecto sino también para los docentes que nos acompañaron en el proceso, no tenemos dudas que el resultado no hubiese sido el mismo sin su acompañamiento en el proceso, este como cualquier proyecto crece, evoluciona y se enriquece con las críticas, debates y devoluciones que se dan el taller”.

“Creo que nuestra casa de estudios hace varios años viene demostrando que hay un nivel muy bueno siendo capaces de grandes cosas gracias al empuje de compañeros y docentes que animan siempre a participar de este tipo de concursos y apuntar a lo más alto”, dijeron Santiago Abate y Bernardo López González.