Falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad”, reza parte de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en su fallo a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la presencialidad de las clases.



Lo que sin duda no necesita justificación es la palabra de las y los profesionales de la salud que se encuentran en el lugar más crítico, asistiendo a miles y miles de contagiados que pelean para seguir viviendo.



Uno de los que luchan desde la primera línea es el médico pediatra Oscar Trotta, miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, quien en diálogo con este multimedio criticó la vía libre al gobierno de Horacio Rodrígez Larreta para la continuación de las clases en las aulas.



“La Corte sacó un fallo político que no tiene nada que ver con la realidad sanitaria y epidemiológica del área metropolitana. No consideró los aspectos ligados a las cuestiones de la crisis sanitaria. Si bien en algún lugar se apoya en una resolución del Consejo Federal de Educación en ningún momento pide la opinión del Consejo Federal de Salud, siendo que resuelve sobre cuestión sanitaria”, expresó Trotta.



De haber acudido al Consejo Federal de Salud hubiesen recibido la respuesta: “El aula es un lugar de riesgo para contagio”, explicó.

En relación a las medidas del Gobierno nacional, el especialista consideró que “tienen impacto positivo en el número de contagios porque disminuyen la curva. No obstante son insuficientes.

Debería haber por parte de las jurisdicciones mayor compromiso en restricciones puntuales. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires la restricción a la presencialidad escolar. Eso afecta y sostiene la curva de positivos en la población de 0 a 16 años”.



Asimismo, Trotta indicó que al 3 de mayo, en el informe que brinda el Ministerio de Salud de la Ciudad en la población de 0 a 16 años hay un 6 por ciento más de positivos que de los de Provincia. “Eso puede tener relación con la presencialidad escolar”, especificó.



Sobre la cantidad de pacientes en el centro hospitalario donde se desempeña, afirmó: “El número se mantiene estable, hoy tenemos 42 chicos con Covid-19; 32 que están internados de forma moderada y 10 que están en la sala de sospechosos esperando el resultado”.



Para finalizar, el profesional advirtió sobre los meses que vienen y las bajas temperaturas. La situación sanitaria se complicaría aún más por la aparición de otras enfermedades respiratorias que van a ocupar camas también en los servicios de pediatría.



“Con la llegada del frío se van a ir sumando otras patologías respiratorias, como el virus sincicial respiratorio y la gripe. La situación va a estar más complicada en ese sentido, a no ser que dispongan el cierre total de la presencialidad escolar y el aislamiento de la población, en este caso, pediátrica. El año pasado al haber suspensión de la presencialidad en todo el territorio no hubo casos. La posibilidad de atención fue mucho más amplia. Este año ya tenemos casos de internados con virus respiratorios”, concluyó.