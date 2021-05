Hallan un animal que regenera sus órganos

Un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv descubrió, en los arrecifes de coral del Golfo de Eviat, una especie de ascidia capaz de regenerar todos sus órganos. Si bien esta clase de animales marinos son muy comunes en la zona, la Polycarpa mytiligera puede soportar ser cortada en hasta tres pedazos y aun así recuperar su forma original. “Es un descubrimiento asombroso, ya que se trata de un animal que pertenece al filo Chordata, animales con cordón dorsal, que también nos incluye a los humanos”, dice Noa Shenkar, principal autor del estudio publicado en la revista Frontiers in Cell and Developmental Biology. “La capacidad de regenerar órganos es común en el reino animal, e incluso entre los cordados puedes encontrar animales que regeneran órganos, como el gecko, al que le puede crecer una nueva cola. Pero no sistemas corporales completos. Aquí encontramos un cordado que puede regenerar todos sus órganos incluso si se separa en tres partes, y cada una de ellas sabe exactamente cómo recuperar el funcionamiento de todos sus sistemas corporales faltantes en un corto período de tiempo”, agregó.