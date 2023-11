La emotiva carta que una joven le escribió a Chano desde el Hospital de Niños de La Plata

El paso de la banda Tan Biónica por la ciudad de La Plata dejó varias emociones entre sus fanáticos, pero especialmente provocó que el líder del grupo, Chano, sea receptor de una emotiva carta que le escribió una joven platense desde el hospital de Niños Sor María Ludovica.

Se trata de Iara, una joven de 15 años que se recupera de un ACV en el nosocomio local y desde allí le escribió una emocionante nota a Chano Charpentier, que se volvió viral en las redes sociales.

“Mi ídolo: soy lara y esta nota te llega por un inconveniente que tuve, de lo contrario estaría hoy ahí gritando y disfrutando tu show. Mi historia es breve, o al menos la mano de mami así va a hacer”, comenzó la nota.

La chica contó que en septiembre sufrió el accidente cerebrovascular, por lo que permanece en el hospital. “Cumplí 15 años aquí dentro, este recital era mi regalo prometido, hoy no puedo ir a verte, pero casi a diario las doctoras y mi familia me ponen tu música”, añadió.

“No puedo aún hablar y solo me comunico con un sí o no, con miradas. Los profesionales saben que escucho y todo mi entorno siempre me mandan su cariño con audios que mami me los hace oír”, añadió en la emocionante carta.

Finalmente, la chica le pidió a su ídolo un saludo, ya que eso para ella sería “un oasis en este desierto que hoy estoy pasando”, y concluyó al señalar que “desde ya, más que agradecida y expectante a respuesta. Te quiero mucho y amo tu arte”.

Cómo siguió la historia de Iara

La carta se hizo viral gracias al posteo de Santiago, padre de una compañera de curso de la joven que escribió la carta. Al poco tiempo, se llenó de “me gusta”, resposteos y decenas de mensajes a Chano para que respondiera.

Finalmente, el mismo autor del posteo en la red social X (ex-Twitter) compartió el mensaje más esperado: “Gente, gracias totales por el retuit del mensaje a Chano (lo borré para que no sigan replicando). Ya se puso en contacto, un capo”, dijo. Final feliz para Iara, que podrá estar en contacto con su máximo ídolo.