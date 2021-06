La Estación Provincial junta donaciones para comunidades del Sur

Desde la Estación Provincial de Meridiano V en La Plata comenzaron una colecta de libros, cuentos infantiles, útiles y ropa de abrigo para la comunidad mapuche que habita el paraje de Ruca Choroy, en Neuquén, donde muchos niños y niñas no están escolarizados y reciben ayuda de la sociedad. “Un compañero viajó desde Estación Provincial hace un tiempo para llevar un material fílmico, allí conoció a una religiosa que le comentó que hay muchos chicos de la comunidad mapuche que no están escolarizados. Más allá de que reciben cierta asistencia del Estado desde hace unos años, a este nivel están muy abandonados y con una pobreza distinta a la que podemos tener en Buenos Aires, tienen necesidades básicas no resueltas pero lo más grave es que no saben leer ni escribir”, dijo a diario Hoy Maru Wlasiuk, encargada de la colecta.



El objetivo es recolectar lo necesario estos días para viajar en las vacaciones de invierno a llevar lo recaudado, además están evaluando cómo generar espacios de comercio justos para que se les pague lo que realmente valen las artesanías que hacen desde la comunidad.



“Más allá del trabajo social que hace la Estación en los barrios, la idea es poder dar una mano a otras comunidades que lo necesitan”, concluyó la joven. Para donar se pueden comunicar al 221 4188966.