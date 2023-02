La historia del camionero que hace fletes gratis a La Plata para ayudar a estudiantes de la UNLP

Mientras avanzan los cursos de ingreso en la Universidad Nacional de La Plata, Mariano Gorosito, un camionero de 47 años y uno de los vecinos más reconocidos de General Belgrano, volvió a realizar un nuevo viaje solidario.

Bajo el lema “Transportando futuro”, ayuda a los nuevos estudiantes con las tandas de muebles y sus pertenencias. “El valor del viaje es tomar un café con vos cuando te recibas, con el título bajo el brazo”, aclaró.

“Desde los 20 años ando arriba de los camiones, tengo un camión cerealero. Una vez por año a los chicos de General Belgrano le cargo todos los bártulos y salimos para La Plata”, le contó a diario Hoy Gorosito, quien afirmó: “En esos viajes van futuros doctores y psicólogos. Uno iba a estudiar cardiología, otro médico obstetra, una chica contadora, otra kinesióloga, uno para ingeniero agrónomo, otra bioquímica, de todo”. A su vez, el trabajador remarcó que estaría bueno que se siga sumando gente a este tipo de propuestas, como fue el caso de un colega de Rauch, que copió su gesto solidario y también brinda asistencia a los nuevos alumnos.

—¿Cómo surgió esta iniciativa solidaria que es de enorme ayuda para las familias del interior?

—Es un viaje por año que hacemos y este es el tercer año que lo voy haciendo. La idea surgió hace cuatro años con la hija de un amigo, que había que llevarle las cosas a La Plata y en dos días se tuvo que organizar el viaje. Me di cuenta de que me sobraba mucho lugar. Los chicos del interior no mudan una casa entera, mudan lo justo y necesario. Al otro año mi sobrina se iba a estudiar a la Facultad de Ciencias Económicas y me pidió si le hacía la mudanza. Obviamente accedí, pero ya previendo que me iba a sobrar lugar. Entonces por qué no aprovechar ese lugar. Puse en un estado de WhatsApp: “Transportando futuro. Si sos estudiante y tenés que llevar muebles a La Plata, te lo llevo. Te cobro el viaje cuando te recibas. Valor del viaje: tomar un café con vos con el título bajo el brazo”. Esa es la propuesta.

—¿Cuántas mudanzas ha realizado hasta la fecha?

—El primer año llevamos 10 chicos a La Plata, el año pasado 13, que ya tuve que poner un camión más, Rolando Macedo se sumó. Rolando está desde el primer viaje porque me ayudó a cargar los primeros 10 que entraron en mi camión, me ayudó a cargar toda la mudanza. El segundo viaje me dijo: “Si necesitás el camión mío está a tu disposición”; este último viaje llevamos 17 mudanzas y otra vez se sumó él con su camión.

—Se agregó también la ayuda de muchos vecinos…

—El año pasado se había sumado una señora que nos quería colaborar con el gasoil. Este año se sumó otra señora más. Una más, arquitecta de acá, se sumó para donar los tableros para arquitectura. Es lindo, la gente ayuda. Los padres ayudan a descargar. Todo el mundo apuesta por el futuro.