La historia desconocida del tabaco

Es opinión casi unánime que el tabaco no fue conocido hasta la conquista de América. Sin embargo, Savary de Bruslons, en su Diccionario Universal del Comercio, aseguró que los persas fumaban tabaco con mucha anterioridad al mencionado acontecimiento histórico. Por su parte, el escritor español Antonio de Ulloa opinaba que no estaba demostrado que no se hubiera fumado antes de que Colón desembarcara en América.

Al principio, el tabaco fue objeto de una mayúscula oposición. El pedante rey Jacobo I de Inglaterra escribió un libro contra el tabaco, al que calificaba de “imagen viva y muestra del infierno”. El uso del mismo era castigado en Berlín todavía en 1675 con la pena de cárcel y picota. En 1616, el calificativo “borracho de tabaco” era considerado como un insulto en Francia, pero treinta años más tarde comenzó a cultivárselo y a comienzos del siglo XVIII se convertiría en un monopolio.