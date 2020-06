La huerta comunitaria que sobrevive a la pandemia

En marzo de 2019, jóvenes de Gonnet fundaron la Huerta Comunitaria Agroecológica Fabián Tomasi, ubicada en 16 bis y 493, con el objetivo de mantener vivo el legado de una víctima de glifosato y en pos de mejorar el vínculo que mantienen los ciudadanos con la alimentación y la naturaleza.



“Los que vivíamos en el barrio, al principio, habitábamos este espacio como una plaza. Luego, sentimos la necesidad de intervenirlo de otra forma”, contó Franco Rucci, uno de los impulsores del proyecto.



Más allá de la pandemia, los creadores siguen sosteniendo el lugar y, con distanciamiento social, cuidan la siembra para quienes necesiten vegetales u hortalizas libres de agrotóxicos y pesticidas. En este momento hay remolacha, kale, lechuga, rabanitos, cebolla de verdeo y apio. Además, el lugar se embellece con suculentas y algunas piezas artísticas.



“La idea es que quienes vivimos en las ciudades nos involucremos en una cuestión que es trascendental como la alimentación. También buscamos que se pueda replicar en otros lugares. De hecho, con otras diez huertas de la ciudad ya formamos la Red de Huertas Soberanas”, afirmó Rucci.



La mayoría de los vecinos recibieron muy bien la propuesta y contribuyen al crecimiento del lugar. Algunos colaboran con residuos orgánicos para el compost, mientras que otros acercan semillas y gajos de plantas.



“Llevo a mis nietos para que conozcan vegetales que tal vez no conocerían si no fuera en este ámbito. Y de vez en cuando, me llevo alguna aromática fresca para cocinar”, contó Silvina.