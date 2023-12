La infancia según escritores

La infancia es el principal acervo de la emoción y la memoria. La vida, sostienen algunos, se define por lo que sucede antes de los doce años. El escritor y psicoanalista Santiago Ramírez resumió esta operación en un aforismo que daría título a un libro: Infancia es destino. Asimismo, el poeta Pablo Neruda creía que el niño que no juega no es niño, pero que el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta.

Según el autor mexicano Juan Villoro, si toda forma de escritura depende de establecer contacto con una sensibilidad primera, de recuperar al niño que respalda con su asombro y novedad al narrador adulto, el relato memorioso de lo que acontece en la niñez lleva a asumir esa perspectiva en partida doble. En ese sentido, el autor que vuelve a su infancia debe disolver los filtros que lo protegen de los miedos lejanos para convertirse, en cierta forma, en su propio escritor fantasma para volver atrás como si fuera otro.