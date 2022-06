La multisectorial por la escuela pública presentó un mapa de escuelas de CABA con problemas de infraestructura

Este lunes la multisectorial por la escuela pública realizó una manifestación en la entrada de la escuela Normal 4 de CABA. Allí profesores, alumnos y distintos allegados al área educativa informaron sobre el actual estado de las escuelas y la falta de diálogo que se vive.

Pablo Sesaroni, de Cooperadores en Movimiento y de la Cooperadora del Normal 7 de Almagro, brindó una conferencia de prensa mostrando el déficit en la educación de la Ciudad de Buenos Aires. De 950 establecimientos educativos, 200 poseen problemas edilicios, 100 de ellos con problemas de calefacción. Denunció escuelas sin baños, con techos en peligro de derrumbe, sin agua, una situación preocupante tanto para alumnos como para docentes y auxiliares.





Todos los años está en boca de todos la falta de vacantes en las escuelas, pero es normal que los estudiantes que logran ir a clases se encuentren con un edificio venido a menos. Sesaroni señaló que durante la pandemia no se hizo nada en este aspecto, “Los problemas edilicios nos marcan que hoy estamos peor que antes de la pandemia, no se ha aprovechado que los chicos no estaban en las escuelas para realizar obras”, afirmó.

Desde los movimientos de cooperadoras preparan comisiones de seguimiento con las cuales llevar nota de las obras que se realizan, cómo se realizan y cuando se hacen.

Aclaró que siempre piden diálogo con el gobierno porteño, pero la comunicación entre Larreta y las organizaciones que buscan mejorar el estado de la educación en la Ciudad Autónoma es nula.

La secretaria general de la escuela de teatro Nini Marshall, denuncia que aunque el edificio donde se dictan clases es nuevo, de 5 años de antigüedad, de todas formas la infraestructura de este fue realizada de manera errónea. La escuela cuenta con calderas pero la secretaria asegura que solo dos aulas del establecimiento reciben calefacción, la cual es tal que el calor de esas aulas es increíble. El resto del edificio está “más frío que la calle” según sus palabras. A su vez el propio piso flotante del colegio está en condiciones deplorables y denuncia falta de presupuesto y trato hostil por parte de los directivos.