La OMS definió como enfermedad a los síntomas pos-Covid

Con el objetivo de facilitar el tratamiento de los enfermos, llevar claridad a los profesionales de la salud y allanar el camino de las investigaciones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió por primera vez la enfermedad conocida como “Covid persistente”. Luego de una consulta a nivel mundial, se apuntó que la afección también llamada “pos-Covid-19” o “long-Covid” aparece “normalmente tres meses después del inicio del Covid-19”. Sus síntomas duran al menos dos meses y “no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo”.

Durante una presentación en la sede de la ONU en Ginebra, la médica Janet Díaz, jefa de gestión clínica de la OMS, ofreció todos los detalles sobre la patología. La experta señaló que la mayor parte de los pacientes que padecen Covid-19 se recuperan completamente, aunque algunos sufren “efectos a largo plazo en su organismo, en los sistemas pulmonar, cardiovascular y nervioso, así como efectos psicológicos”. Los efectos pueden aparecer con independencia de la gravedad inicial de la infección y se dan con mayor frecuencia en mujeres, personas de mediana edad y en aquellos que mostraron inicialmente más síntomas.

Los síntomas del pos-Covid incluyen “fatiga, dificultad para respirar, disfunción cognitiva, pero también otros que generalmente repercuten en el funcionamiento cotidiano”. Asimismo, mientras existen pruebas precisas para detectar la infección inicial por Covid-19, no hay ninguna para detectar esta afección posterior, y aún no está claro qué lo desencadena y por qué algunas personas la padecen y otras no.

Díaz consideró que esta nueva definición implica “un importante paso adelante” para estandarizar el reconocimiento de los pacientes con esta condición. La OMS espera que “ayude al personal médico y sanitario a reconocer a los pacientes y a comenzar con los tratamientos e intervenciones adecuados y a tener claros los caminos a tomar”.

“Esperamos que los responsables políticos y los sistemas sanitarios establezcan y apliquen modelos sanitarios integrados para atender a estos pacientes”, concluyó Janet Díaz.