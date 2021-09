La oportunidad del cannabis medicinal

La Argentina autorizó a seis distritos para hacer el cultivo experimental: Jujuy, Misiones, Río Negro, San Juan, un municipio de Buenos Aires y La Rioja.

Natalia Del Cogliano, directora nacional de Articulación de Asuntos Productivos con las Provincias del Ministerio de Desarrollo Productivo, sostuvo: “Hay un mercado local emergente; tenemos la posibilidad de ser líderes mundiales en la producción de cannabis si aprendemos de las experiencias internacionales, tanto de lo bueno como lo malo. Tenemos la posibilidad de llegar a toda la región”.

“El proyecto de ley contempla el desarrollo regional de la industria del cannabis, a partir de las iniciativas de 14 provincias y 29 municipios. El proyecto viene a permitir que lo que estaba ocurriendo pueda desarrollarse y crecer. El desarrollo del sector tiene que tener una iniciativa nacional con perspectiva federal”, agregó.

La coordinadora de la Red de Cannabis y sus Usos Medicinales (Racme), Silvia Kochen, dijo que “en el mundo hay ensayos con cannabis en diferentes patologías y sabemos que los efectos adversos son escasos y reversibles. No hay dosis letal para el cannabis, por ende, no hay reporte de muerte por el cannabis”. “Tampoco hay evidencia de adicción”, sostuvo, y prosiguió: “Proponemos ampliar la categoría, que no sea solo un fármaco, sino un producto de uso medicinal en humanos. Proponemos que se avance más rápido y que faciliten el acceso a las cuestiones administrativas si no es un elemento de trabas para las investigaciones”.

Desde diario Hoy nos comunicamos con Mamá Cultiva Argentina, con una madre platense que nos pidió resguardar su identidad hasta tanto las leyes sean más claras según ella. La mujer afirma: “Yo cultivo desde hace 3 años para mi hijo. Lo hago adentro de mi casa, en una carpita, y en el fondo, porque siempre tengo miedo de quedarme sin medicación”. “Solo espero que todo se regule pronto, lo que yo busco es medicación”, asegura esta madre de La Plata.

Cada día se descubren más posibilidades medicinales: la industria del cannabis está a la vanguardia de la biotecnología y tenemos en nuestro territorio un excelente clima para su cultivo. Sabemos que existen ciertos prejuicios sobre esta planta, pero su efectividad medicinal es indiscutible.