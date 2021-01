La Pampa utilizará ivermectina contra la Covid

Si bien la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) no aprueba su utilización como profilaxis o tratamiento, La Pampa comenzará a aplicar la ivermectina en pacientes contagiados con Covid-19. “Para el jueves de la semana próxima, si no hay inconvenientes de logística, vamos a contar con el medicamento para iniciar el tratamiento”, dijo Mario Rubén Kohan, ministro de Salud de esa provincia, durante una conferencia de prensa.

Asociada históricamente a su uso veterinario como antiparasitario, la droga incrementó su demanda de manera exponencial desde que algunos médicos empezaron a utilizarla contra el coronavirus. La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) señaló que, en efecto, la ivermectina es un potencial inhibidor de la replicación viral del SARS-CoV-2. Sin embargo, “la evidencia disponible in vitro sugiere que para alcanzar niveles efectivos de ivermectina se necesitarían importantes aumentos, y potencialmente tóxicos, de la dosis”, informaron.

Frente a los cuestionamientos, Kohan aclaró que el fármaco que será utilizado en la provincia es aquel químicamente puro y apto para el uso en humanos. “Yo quiero manifestar que no somos ingenuos”, expresó el ministro. “Hoy la ivermectina, aun las moléculas que no son aptas para consumo humano, se está consumiendo en muchas partes del país. Esto es una realidad que no podemos ignorar, y la provincia lo que pretende es incorporarse en un programa de intervención monitoreado y ordenar su uso adecuado”, sostuvo.

Siguiendo algunos indicadores mundiales, la provincia decidió seguir adelante con este proyecto “con la cautela que corresponde, un manejo controlado y el seguimiento de los pacientes”. El tratamiento pampeano se aplicará durante los primeros cinco días desde el diagnóstico positivo del paciente porque, detalló, es “en la etapa prematura donde se ve el mayor éxito”.