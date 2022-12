La Plata vivió una intensa jornada de compras de último momento

Como habitualmente sucede, en estos días previos a Nochebuena se pudo evidenciar un altísimo porcentaje de gente volcándose a las calles para comprar los regalos. En esta oportunidad, además se sumó la cuestión del Mundial de Catar, que terminó atípicamente a mediados de este mes, por lo que las personas realmente pudieron centrarse en los regalos de Navidad una vez ya consagrada la Selección nacional, postergando este asunto al menos por unos días. “El Mundial de fútbol sacó de foco la atención hacia Papá Noel y recién en estos días se empezó a notar un mayor nivel de actividad en el canal comercial”, informaron al respecto desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

Durante el día de ayer, la última noche antes de Nochebuena, cientos de vecinos se acercaron a calle 12 para comprar y aprovechar algunos descuentos aún vigentes. A pesar del calor, desde temprano se vio un intenso tránsito de personas, donde muchas de ellas iban ya con bolsas cargadas de regalos. Tal es la euforia que generó la obtención de la tercera Copa del Mundo por parte del seleccionado, que las camisetas de la Selección y las diferentes prendas como pantalones o pilusos que utilizan los jugadores fueron de los regalos más buscados, sobre todo para los más chicos y adolescentes. Al mismo tiempo, para los más chicos también picaron en punta juguetes, kits para la playa, pelotas, juegos de mesa y triciclos.

“Generalmente suelo dejar todo para último momento, pero esta vez me lo tomé muy literal”, le comentó entre risas a diario Hoy una de las vecinas que se acercó a calle 12 quién además mencionó: “Me costó decidirme en algunos casos, pero en la mayoría no. Lo que más compré fue ropa”. Por otra parte, Rosario, otra de las tantas personas que se acercó al centro comercial de la ciudad en la jornada pasada, dijo: “Esta época me genera bastante estrés. Noto a la gente muy a las apuradas y van todos de acá para allá. Yo trato de tomármelo más tranquila aunque sea a último momento”.