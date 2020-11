La puesta a punto del auto: el primer paseo de las vacaciones

El verano, históricamente, es un tiempo asociado al ocio y el descanso. Las vacaciones, para los niños, son más largas en verano que en invierno, por lo que la mayoría de las familias prefiere esta época del año para viajar. Si bien la temporada 2021 será particular, por desarrollarse en medio de una pandemia, el turismo es la piedra basal de la economía en muchas regiones del país y especialmente en la Costa, y la expectativa de que el turismo mueva la economía son altas.



Se sabe que las vacaciones empiezan con un viaje, y comenzar con el pie derecho sería hacer de ese tránsito un momento placentero. Para esto, el vehículo debe estar en condiciones para salir a la ruta y pensar antes estas cuestiones podría evitar muchos dolores de cabeza.



La revisión de neumáticos es uno de los aspectos más sencillos. Más allá de las cuestiones mecánicas, los expertos aseguran que las ruedas constituyen el elemento de seguridad más importante del vehículo. Es necesario chequear alineación y balanceo, y verificar que no hayan pasado más de 5 años de su colocación ni hayan perdido adherencia. Asimismo, también es menester el control de aire y presión.



Por otro lado, en una revisión general también es clave el examen del estado de los frenos. Es recomendable un control profesional al menos una vez al año, ya que es muy variable su desgaste, y depende tanto del modelo del auto como del uso que se le dé.



Del mismo modo, es correcto acudir al menos una vez al año a un lubricentro para renovar el aceite y medir los niveles del líquido refrigerante. En la misma línea, es recomendable revisar asiduamente el nivel de agua del limpiaparabrisas. Y, si bien no lo encontramos debajo del capot sino en el interior del vehículo, es preciso renovar anualmente la carga de los matafuegos en los centros especializados.



La documentación



En otro orden, salir a la ruta implica hacerlo con la documentación necesaria. En la Argentina, según el Ministerio de Trasporte es obligatorio circular con el Documento Nacional de Identidad, licencia de conducir, Cédula verde o azul, comprobante de seguro en vigencia, comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo, RTO o VTV en las provincias que sea obligatoria y patentes legibles, normalizadas y sin aditamentos.



La pandemia, entre otras cosas, obligó a suspender la Verificación Técnica Vehicular durante siete meses, lo que llevó a reprogramar los vencimientos. Desde noviembre, en la provincia de Buenos Aires volvieron a funcionar las 66 plantas verificadoras. Este mes es el turno de renovar la VTV de los vehículos con las patentes vencidas en marzo y abril; en diciembre será el momento para las VTV vencidas entre mayo y junio.