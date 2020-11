NASA: la mejor foto astronómica fue la de un argentino

El argentino Gerardo Ferrarino fue reconocido por la NASA por su espectacular captura de la galaxia Andrómeda, si­tuada a 2,5 millones de años luz de distancia de la Tierra. La imagen tomada por Ferrarino fue considerada esta semana la Foto Astronómica del Día (APOD, por su nombre en inglés) y subida a un sitio oficial de la agencia norteamericana junto a una breve explicación.



Andrómeda “es el objeto más distante que se ve fácilmente a simple vista. La mayoría de los demás habitantes aparentes del cielo nocturno (estrellas, cúmulos y nebulosas) suelen oscilar entre unos pocos cientos y unos pocos miles de años luz de distancia y se encuentran dentro de nuestra propia Vía Láctea. Dada su distancia, la luz de Andrómeda es probablemente también la luz más antigua que puedes ver”, se lee en el sitio Astronomy Picture of the Day.



“La Foto Astronómica del Día es un reconocimiento enorme. Es estar entre los mejores astrofotógrafos del mundo y no es poca cosa”, contó a diario Hoy Gerardo Ferrarino. Para la toma, detalló, realizó “45 fotos apiladas de un minuto de exposición para el cielo y una aparte para el paisaje nocturno; la Tierra se va moviendo, por el movimiento propio de rotación, y yo tenía que seguir el objeto con la cámara”.



Ferrarino se aficionó a la fotografía una década atrás, pero empezó a prestarle atención a la astrofotografía hace unos tres años. Desde entonces, asiduamente recorre en auto los 95 kilómetros que separan Viedma de Bahía Creek, en Río Negro, para buscar un cielo límpido, propicio para la fotografía, libre de contaminación lumínica. Desde allí, desde ese punto de Río Negro, el lunes 16 tomó la imagen que luego se consagraría como la Foto Astronómica del Día.



“Ese día pasé la tarde en la playa; y la foto fue alrededor de las 22.30, pero también hice más tomas; luego, me habré vuelto a Viedma cerca la una y media de la madrugada”, precisó. Y acotó: “Siempre es preferible ir de día al lugar a donde vas a sacar la foto para tener tiempo de reconocer el sitio, ver qué peligros hay, planificar todo y nivelar el equipo. El armado del equipo lleva mucho tiempo. No es cuestión de llegar sobre la marcha”.



El rionegrino de 41 años ya había enviado otras imágenes a Sky, otro portal de la Nasa que también selecciona y sube fotos de todo el mundo. A mediados de este 2020 una de sus fotos había sido seleccionada pero no había llegado a ser la APOD. Ahora, de la mano de la galaxia Andrómeda, Ferrarino subió al podio y ya trabaja en nuevos proyectos para aprovechar los cielos sin contaminación lumínica de la Patagonia. Planea iniciar un proyecto de astroturismo/safari fotográfico.



La cuenta regresiva para el eclipse



El 14 de diciembre Río Negro se convertirá en el epicentro de un nuevo eclipse de Sol sobre la Tierra. La provincia prepara el evento desde hace meses, un fenómeno único que cruzará de oeste a este y tendrá una duración de casi 3 horas y de un total de 14 minutos de noche absoluta. Además, será trasmitido a todo el mundo en cuatro idiomas.



“Con respecto al eclipse, estoy muy ansioso. Tenemos la suerte de estar en la franja de totalidad y, además, es el mayor espectáculo que ofrece la naturaleza. Nunca estuve en un eclipse total de sol: es un momento en que la naturaleza da un show increíble. Todavía no sé dónde lo veré, si en Las Grutas o en El cóndor. Tengo pensado hacer alguna foto, pero no me quiero volver loco por eso porque también quiero disfrutar el espectáculo”, concluyó Ferrarino.