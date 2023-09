La Selección Argentina de Robótica representará al país en Singapur

Nueve jóvenes de Mendoza se preparan para un emocionante desafío internacional, representar a la Argentina en el Mundial The 2023 First Global Challenge en Singapur, que se llevará a cabo del 7 al 10 de octubre. Este equipo de estudiantes del Colegio Tomás Alva Edison no solo busca demostrar su destreza en robótica y programación, sino que también tiene un objetivo más amplio, contribuir a un futuro energético más limpio y equitativo.

El equipo argentino competirá junto a jóvenes de 190 países de todo el mundo en el desafío llamado Horizontes de hidrógeno. Su tarea es construir y programar un robot utilizando un kit estándar de piezas compartido por todos los equipos. El objetivo es navegar en un mundo simulado para producir hidrógeno y utilizarlo para almacenar, transportar y convertir energía de manera eficiente y sostenible.

Los estudiantes, además de enfrentar el reto técnico, también se preparan en aspectos como el dominio del reglamento de la competencia y el fortalecimiento de sus habilidades en inglés, el idioma oficial del evento.

Por ahora, trabajan con un prototipo propio para familiarizarse con los materiales y ensayar las ideas que se les ocurren, hasta que lleguen los insumos que enviará la organización para armar su proyecto final. En esta instancia, First Global trabaja con acompañantes locales que permiten que cada país tenga un representante en la competencia.

En esta línea, Sebastián Martínez uno de los nueve seleccionados, compartió su entusiasmo por la oportunidad de representar a la Argentina en este escenario internacional y dijo: “Es una carrera contra el tiempo en la que tenemos que aplicar todas nuestras habilidades para alcanzar el mejor resultado”.

Finalmente, Nicolás Enrique Expósito Marsollier otro miembro del equipo, agregó: “Me emociona la posibilidad de poder compartir con chicos de otros lugares, con culturas distintas que comparten la misma pasión que tenemos todos por la robótica. Poder conversar y compartir emociones con personas de todo el mundo será una experiencia inolvidable”.