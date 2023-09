En una época en que las personas aún no sabían escribir, existía la escritura de nudos. Así escribían los antiguos chinos, los persas y los aztecas. No obstante, los incas fueron los que alcanzaron una habilidad especial en este arte. Al día de hoy, hay ciertos pastores que dominan el lenguaje de nudos.

Se utilizaba para ello una cuerda fuerte, a lo largo de la cual se anudaban —como si fuesen borlas— otras cuerdas más finas, de colores y longitudes diferentes. En estas cuerdas secundarias era donde se hacían los nudos. Cuanto más próximo estaba a la principal estaba el nudo, más importante era la noticia que contenía. Un nudo negro significaba la muerte; uno blanco o plata, la paz; el nudo encarnado anunciaba una guerra. Si el cordón no era de ningún color, representaba un número; un nudo simple, las decenas; uno doble, las centenas. No era fácil, por cierto, leer esta clase de “cartas”. Había que tener en cuenta no solo el grueso del cordón atado, sino también la forma en que estaba hecho el nudo y la clase de los que lo rodearan.