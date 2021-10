La tortuga yabotí regresa a la Argentina

Llegaron al país unas 40 tortugas yabotí desde Paraguay, gracias al trabajo en conjunto del Refugio Urutaú de la localidad de Filadelfia en Paraguay, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del mismo país, la provincia del Chaco, la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Rewilding Argentina y de la Entidad Binacional Yacyretá. Es un hecho histórico ya que nunca antes se habían importado tantos animales a nuestro país con fines de conservación. Este evento se enmarca dentro del nuevo proyecto de rewilding o resilvestración, que busca reintroducir esta especia en el Parque Nacional El Impenetrable que está probablemente extinta en nuestro territorio.

En diálogo con diario Hoy, la encargada de las relaciones institucionales de la Fundación Rewilding Argentina, Marisi López, explicó sobre este nuevo proceso: “El proyecto es un desafío enorme, donde es la primera vez que se importan tantos animales con fines de conservación. Hablamos de la tortuga continental más grande de Sudamérica, por lo que es un proyecto súper ambicioso pero a la vez nos genera mucha alegría, felicidad, expectativa y ansiedad. Estamos frente a una nueva especie con la cual aún no habíamos trabajado. Venimos de tareas muy importantes, como la reintroducción del yaguareté, del guacamayo rojo y de la nutria gigante. Abrirnos a un proyecto donde manejamos tantos animales es un nuevo capítulo en el que estamos más que expectantes y contentos de poder iniciarlo”.

Históricamente la tortuga yabotí habitó la región de Chaco, Formosa y Salta, pero en las últimas décadas la caza, el comercio de individuos y los desmontes la pusieron al borde de la extinción en nuestro país. Durante los últimos años se han visto individuos aislados y se confirmó que no existen poblaciones silvestres identificadas. A diferencia de este contexto, en Paraguay la situación es distinta y ante el rescate de 40 tortugas que fueron llevadas al Refugio Urutaú, la Fundación Rewilding no dudó en comenzar las conversaciones para traer a la especie. Si bien los especialistas desean que el animal ya esté dentro del Impenetrable, hay tiempos que respetar para realizar estudios. Así, las tortugas permanecerán en cuarentena en San Cayetano, localidad ubicada en Corrientes. “La cuarentena obligatoria de esta especie es larga, son alrededor de tres o cuatro meses. Es la más larga de todas las que venimos atravesando, que siempre son de 40 días o un poco más. Tenemos que ser pacientes, hacer los testeos necesarios y esperar los resultados. Una vez que tengamos todo y que estemos seguros y tranquilos de que las tortugas no van a trasladar ningún tipo de peligro para el área protegida, estaremos en condiciones de llevarlas. Estimamos que para principios del año que viene, en algún momento del primer trimestre, podremos hacer el traslado al Impenetrable”, remarcó López.

La tortuga yabotí tendrá una doble función en el territorio: completar la parte faunística y el paisaje del bosque. “A esta tortuga se la llama el jardinero del bosque porque es dispersor de semillas y regenerador de bosques nativos. Consumen frutos, se trasladan, y llevan consigo las semillas y la depositan en otro lugar, ayudando así a regenerar naturalmente los bosques, que están amenazados en todo el país, donde el chaqueño no es la excepción”, concluyó la experta.