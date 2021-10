La venta ilegal de agua y soda preocupa a productores y consumidores locales

El supervisor de Hermida, Ezequiel Fernández, señaló que “la producción adulterada, por parte de personas que no tienen ningún tipo de registro ni tampoco llevan adelante un tratamiento adecuado del producto, no solo genera una competencia desleal, sino también afecta a la salud pública”. A su vez pidió a los vecinos no consumirla y aclaró: “No estoy llamando la atención de la gente para que nos compre, porque al igual que nosotros hay muchas otras que trabajan desde hace años, solo no compren a los que no tienen permisos”.