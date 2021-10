La TV Pública crea un innovador Código de Ética

"El Código es innovador en múltiples aspectos y ha sido celebrado por universidades nacionales y organizaciones internacionales por su creación colectiva, la participación de las Audiencias y la creación de un Observatorio, primero en su tipo, que contará con la representación del Directorio, trabajadores y Audiencias, para comenzar a poner en práctica los acuerdos sobre coberturas responsables de genocidios, compromiso activo con la búsqueda de identidad de hijos e hijas desaparecidas, violencia institucional, lucha contra las fake news y la pandemia, así como uso responsable de redes, reconocimiento de derechos digitales y derecho de rectificación y respuesta, todos aspectos hasta aquí inéditos en cuanto a su operatividad”, explica Cynthia Ottaviano, directora de Radio y Televisión Argentina, quien además se desempeña como doctora en Comunicación, docente e investigadora de la UNLP. Recordemos que el Directorio de RTA aprobó por unanimidad el nuevo Código, que coincide con el 70° aniversario de la creación de la TV Pública.

Si bien en el mundo existen más de 200 instrumentos para mejorar la calidad de la comunicación, en la Argentina no existía ninguno en toda la televisión, la radio y los medios digitales, ya sean públicos o privados. “La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pone en cabeza del Directorio de RTA promover un Código de Ética, así que no bien me designó el Congreso presenté un proyecto basado en experiencias de otros países, pero atendiendo la particularidad de la Argentina que en 70 años de TV jamás se había hecho un solo Código de Ética”, recuerda Ottaviano.

El compromiso fue celebrado por organizaciones internacionales y nacionales, universidades públicas del país y organizaciones de la sociedad civil, quienes destacaron “que se trata de una labor con un largo trabajo detrás que coloca a la Televisión Pública Nacional de Argentina como referente ético; abre la brecha del trabajo que debemos establecer en América Latina en general”.