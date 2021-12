“La única opción para evitar el colapso del sistema sanitario es la vacunación”

Al cumplirse un año del inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus, desde el sector sanitario se vive con emoción y alegría dado que fue el efecto de los fármacos el que logró bajar la cantidad de pacientes internados por esta enfermedad pandémica.

Diario Hoy dialogó con el médico intensivista Sahar Tal Benzecry, el primer profesional de la salud en ser inoculado con la vacuna “Sputnik V” en La Plata y la Provincia el 29 de diciembre del 2020 en el Hospital San Martín, donde presta servicios.

“Siento felicidad, no sabemos cómo se comportará la epidemiología en los próximos días con esta suba de casos, pero claramente hemos visto un descenso de los pacientes de terapia intensiva”, marcó el profesional.

Asimismo, subrayó en el hecho de que “sabemos que la única opción que tenemos para evitar el colapso del sistema sanitario es la vacunación. Me alegra haber sido punta de lanza de la salida de la pandemia, es una situación delicada, pero por ahora no se está viendo que repercuta en las terapias”.

Según el reporte de la Sala de Situación bonaerense, en La Plata ya son 681.583 personas que recibieron una aplicación, mientras que 589.856 ya cuentan con el esquema de dos dosis. Por otro lado, los vacunados con refuerzo son 42.592 y con la tercera dosis, unos 64.853 vecinos.

“Por suerte en nuestro país no tienen éxito las modas antivacunas, tenemos más del 80% de vacunados con una dosis y más de 70% con dos dosis. Lamentablemente me he cruzado con gente que no quiere vacunarse y luego los vemos en la terapia intensiva, pero llegan tarde a darse de cuenta de que sirven”, analizó el doctor Sahar Tal Benzecry.

Tras el anuncio del gobernador Axel Kicillof sobre la liberación de las terceras dosis para mayores de 60 y personal de salud que rige desde hoy, el profesional aseguró que lo puso “contento” porque “la única forma de salir de esto es vacunándonos. Por suerte, a pesar de los malos augurios, en un año llegamos a muy altos porcentajes”.

“Vacunarse es un acto solidario, nosotros como intensivistas, kinesólogos y nuestros compañeros de enfermería la pasamos muy mal, y si estamos más tranquilos es porque la gente se ha vacunado, porque también fueron solidarios con el personal de salud. Esperamos que siga así”, reflexionó.