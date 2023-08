Los “derechos naturales” según Stendhal

El escritor francés Henri Beyle, cuyo seudónimo más célebre era el de Stendhal, es considerado uno de los grandes escritores del siglo XIX, aunque no recibió semejante crédito hasta el auge de la literatura realista en toda Europa. En Rojo y negro, su novela más famosa, hace reflexionar al protagonista, Julián Sorel, quien había sido condenado a muerte, sobre los derechos naturales, tan discutidos en Francia durante el siglo XIX: “No existe el derecho natural: esa palabra no es más que una antigua sandez muy digna del fiscal que el otro día me daba caza y cuyos antepasados fueron enriquecidos gracias a una incautación en tiempos de Luis XVI. No hay derecho más que cuando hay una ley para prohibir tal cosa, bajo pena de castigo”. En ese sentido, Sorel afirma que, antes de la ley, lo natural solo existe en la fuerza del león, o en la necesidad del ser que siente hambre, que tiene frío; en una palabra, en la necesidad.