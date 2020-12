Los platenses se van adaptando al nuevo horario de los bancos

Después de conocerse la disposición provincial, ayer entró en vigencia el decreto que regula el nuevo horario de atención al público de los bancos en la provincia de Buenos Aires. Y que en la ciudad de La Plata incidió en la habitual rutina de los clientes y vecinos que suelen acercarse a percibir los haberes en el comienzo de cada mes.

Esto es lo que ocurrió en la sede central del Banco Provincia de calle 6 entre 46 y 47, en donde unos pocos ya estaban a las 7.30 de la mañana esperando para poder ingresar y acercarse a las cajas para poder cobrar o realizar otro tipo de trámites en las mismas.

Conforme lo indica el decreto provincial, que entre otros motivos tiene como principal finalidad evitar que las personas se junten dentro de los bancos o en la cola sobre la vereda, en tiempos de verano abajo del rayo del sol, las puertas abrieron a las 8 y la atención al público se extendió hasta 13 horas.

La disposición que comenzó a regir ayer se extenderá hasta el próximo 4 de abril, cuando se supone que se retomará el habitual horario de apertura de las 10.

Cada municipio, de todos modos, tendrá la facultad de elegir si acatar la disposición, o no, y ya hubo dos ciudades que seguirán atendiendo desde las 10.

“A mí no me avisaron nada. Vengo a hacer un trámite con turno y creo que me van a atender con alguna demora”, comentó uno de los clientes que fue entrevistado por el diario Hoy.

“Yo en cambio recibí un email. Si bien también vengo con turno sabía que desde hoy se abría a las 8”, expresó otra vecina que permanecía en una pequeña cola después de las 9. Para los jubilados y pensionados que están acostumbrados a ir a cobrar del 1 al 10 de cada mes, el nuevo horario puede resultar más cómodo, ya que se evitarán las largas colas del mediodía, que en el caso del Banco Provincia de La Plata llegaron a dar vuelta por 6 y 47 llegando incluso hasta la calle 7.