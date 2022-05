Los servicios en la región

En virtud del feriado nacional por el Censo la Municipalidad de La Plata comunicó que no regirá el Sistema del Estacionamiento Medido y no habrá recolección de residuos de ningún tipo, al igual que Berisso y Ensenada.

A su vez, la comuna platense precisó que no habrá recolección domiciliaria (contenedores y bolsas negras) ni de bolsa verde, como tampoco barrido ni recolección de residuos no habituales, por lo que se solicita a los vecinos no sacar los residuos. El jueves se retomará el servicio de manera normal.

Por otra parte, desde el área de Convivencia y Control Ciudadano se comunicó que habrá inspecciones, operativos viales y controles durante todo el día. Al mismo tiempo, se informó que la línea 147 de Atención al Vecino funcionará con normalidad, tal como sucede las 24 horas los 365 días del año.

En otro orden, los Centros de Atención Primaria para la Salud (CAPS) ofrecerán guardias de enfermería las 24 horas; mientras que el Servicio de Emergencias (SAME) trabajará de manera normal durante toda la jornada. Por su parte, la línea 107 atenderá urgencias.

Según se informó, el transporte público local funcionará con frecuencia de feriado; en tanto que el Cementerio municipal mantendrá sus puertas abiertas para visitas de 8 a 12 y la administración estará abierta, solo para servicios de sepelios, en el mismo horario.

En lo que respecta a espacios recreativos municipales, la República de los Niños estará abierta, solo como parque para quienes deseen realizar actividad física de 7 a 21; mientras que el Parque Ecológico Municipal abrirá de 7 a 19 para el esparcimiento de los vecinos.