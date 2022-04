Lucha por la integración de su hijo

El hijo de Daniela es un niño de 11 años con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que cursa en una escuela de La Plata, pero hace 15 días que no tiene clases porque desde el Gabinete no garantizan su integración.

“Él estuvo dos semanas solo porque no aprobaban el acompañante, la maestra y nosotros acordamos que pueda cursar solo, pero el Gabinete no lo aprobó. Por su condición puede molestar, pero los padres entendieron. Hubo otro episodio, pero nos dijeron que no podía estar sin acompañante, algo que nos enteramos por terceros. Nadie se comunicó con nosotros”, le dijo a diario Hoy.

Finalmente, señaló que “la cuestión es que el Gabinete no se hace cargo de nada, estoy cansada y voy a seguir peleando por su integración y que sirva para otras familias, porque son sus derechos”.