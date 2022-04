Comienza en la localidad de Mercedes la Fiesta de la Torta Frita

La fiesta, que empezó su tradición allá por el año 1999, generó reservas del 100% de la capacidad hotelera y promete movilizar toda la economía local. También tendrá una impronta particular al cumplirse el 40 aniversario de la guerra de Malvinas, ya que al margen de los atractivos mencionados, la Fiesta nació hace 23 años como un homenaje a quienes lucharon en esa gesta patriótica. Hoy y mañana en Mercedes habrá gastronomía campestre y tradición, espectáculos y entretenimiento para el turista y los lugareños.

La organización

Desde el año 1999, en coincidencia con el mes de la recuperación de las islas por parte de la Argentina, cada abril Mercedes realiza esta fiesta popular, que solo fue interrumpida por la pandemia de coronavirus los últimos dos años. El festejo, que se extiende durante uno de los primeros fines de semana del mes, es organizado por la municipalidad de Mercedes y una comisión creada para tal fin, a los que se suman agrupaciones de gauchos y los peñeros.

Sobre esto, Martín Boragno, que es el director de Turismo de Mercedes, dijo que “hace 22 años, cuando un grupo de vecinos y veteranos de Malvinas se juntaron a tomar unos mates y empezaron a diagramar un evento para hacer un reconocimiento a ellos, y así surgió la primera fiesta, que ahora pasó a ser provincial y es una de las principales de nuestra ciudad”.

Los eventos

El principal atractivo de la celebración es el armado, amasado y la cocción de la torta frita más grande del mundo, de unos cinco metros de diámetro, para la que se utilizarán 120 kilos de harina y se freirá en unos 1.600 kilos de grasa derretida, para ser luego repartida entre los asistentes. “En el sector nuevo del parque Independencia, habrá espacios para artesanos y microemprendimientos, gazebos gastronómicos, foodtrucks, patios cerveceros, en un escenario principal actuarán artistas de nuestra ciudad, y el domingo se realizará un desfile gauchesco”, anunció Boragno.

La historia de un mercedino

Juan Pablo es un vecino de la localidad de Mercedes que tiene 21 años, por lo que cuando esta fiesta empezó a gestarse él ni siquiera había nacido. Ya nuevamente radicado en la La Plata, de donde se tuvo que ir por culpa la pandemia, habló un poco de lo que significa esta tradición para el pueblo: “La verdad es que esto es importantísimo para Mercedes, porque no solo viene todo el pueblo y muchos porteños, sino que además se llega de gente de pueblos vecinos como Los Troncos, Altamira, Agote o hasta San Jacinto, que queda como a 10 kilómetros”.

El estudiante de la carrera de Música en la Universidad Nacional de La Plata afirma sonriente cuando se le pregunta por La Plata que “esto es tremendo, hay de todo, me encanta. Cuando pasó lo de la pandemia no veía la hora de volver”. Al mismo tiempo, avisó que “igual amo Mercedes, está mi familia, los amigos con los crecí. Imaginate que los dos años que estuve acá, mi papá me vino a buscar con la camioneta para ir a la Fiesta de la Torta Frita. Y esta no me la pierdo ni loco, porque dicen que va a ser la más grande hasta ahora”.