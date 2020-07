Luego de diversos padecimientos volvería el agua a algunos puntos de la ciudad La Plata

Finalmente empleados de Absa retomaron las tareas de reparación de bombas en la zona de 13 y 98, si bien habían asegurado que la tarea ya había sido realizada, vecinos aseguran que hasta ayer nadie se había hecho presente dejando a barrios enteros sin el suministro de agua potable para el uso del vital.

Uno de los padecientes nos contaba lo siguiente: "uno habla por teléfono con los de ABSA y es todo una mentira que están trabajando, que están solucionando"

El vecino continuó con su relato: "el tema es que ayer desde las 6 de la mañana estamos sin agua recién hoy al mediodía me pude comunicar de vuelta, era el sexto reclamo, y cuando le dije hable con ustedes y que los voy a seguir denunciando recién ahí aparecieron, en una hora llego el camión de ABSA.

"Realmente uno tiene que acudir a ustedes para que nos den una respuesta, realmente es vergonzoso uno paga todos los servicios y siempre los que pagamos los platos rotos somos los vecinos que estamos al día con la facturación".

Ayer a la mañana hice el reclamo me dijeron que estaban arreglando las bombas de 14 y 607 que a las 18 horas iban a estar solucionado los problemas llamé 19:30 hs y me dijeron que estaba trabajando en el tema, cansado agarré el vehículo, me fui y di toda la vuelta en toda la manzana y no había nadie trabajando, me volví llame por teléfono de vuelta cuando me comunico me dicen que estaban trabajando y ahí entonces, discutí porque es una tomada de pelo y ¿qué hicieron después?, pusieron que el problema es por baja tensión" "es pura mentira recién hoy después del mediodía vinieron a solucionar el tema realmente es una vergüenza.