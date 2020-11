Luz verde para la temporada de verano en La Plata

A 40 días del inicio del verano, clubes, natatorios y miles de vecinos se preguntan lo mismo, ¿se podrán usar las piletas para refrescarse en este año de pandemia?

La consulta no podía faltar a las autoridades de Salud de la provincia de Buenos Aires que, como viene ocurriendo todos los lunes, brindaron un pormenorizado detalle de la situación sanitaria de la Provincia (ver sección política).

En La Plata, casi todos alguna vez se bañaron en la pileta de Universitario o en la del club Estudiantes o probaron el trampolín del natatorio del campo de deportes del Nacional o la cancha de Gimnasia.

Diario Hoy, de manera exclusiva, obtuvo la respuesta de la máxima autoridad sanitaria que tiene la Provincia, quien no dudó en aclarar que las piletas “podrán abrir con un cupo limitado de personas”.

Entre tantos anuncios, para el ciudadano de a pie no resultó sencillo leer o encontrar en la letra chica de las publicaciones y boletines oficiales los pormenores y detalles de las habilitaciones o prohibiciones que habrá durante el verano que se avecina, en este contexto inusual de pandemia.

“Esto pasa una vez cada 100 años”, dice y repite Gollán cada vez que lo consultan sobre las actividades que están permitidas y las que no.

Mientras muchos están sacando cuentas y evaluando opciones para ir a la Costa, otros no pierden de vista que incluso el año pasado, sin pandemia y con un dólar aún más barato que en la actualidad, un alto porcentaje de la población de la región se quedó en La Plata, Berisso o Ensenada disfrutando de las piletas o hasta de las playas de Punta Lara, acusando recibo de la delicada situación económica que había dejado el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Según detalló el ministro de Salud a diario Hoy desde la jefatura de Gabinete se va a elaborar un informe de la cantidad de personas permitidas por longitud y medidas que tenga cada pileta, siendo probable que en lugares como el Country de Estudiantes haya límites o turnos para usar el natatorio.

Sobre la base de que el virus no se contagia en el agua como suele pasar con los hongos o la pediculosis, se establecerán protocolos, y no se descarta incrementar el número de guardavidas o personas encargadas de asegurar que las personas no tengan contacto dentro del agua o en las inmediaciones de la pileta que sea utilizada.

“Con distanciamiento y un límite de personas, las piletas van a poder funcionar. Es algo que estamos trabajando y la jefatura de Gabinete va a establecer el límite de personas de acuerdo a la capacidad y la longitud de cada pileta”, le dijo Gollán a este multimedio.

Así que habrá que ir buscando el cloro y el barrefondo, porque a partir de diciembre los clubes podrán organizar la temporada de verano.

La agenda local

En Estudiantes de La Plata, sin ir más lejos, estaban esperando este tipo de anuncio para organizar, como todos los años, la atención al socio en un predio que permaneció cerrado desde marzo, y con este anuncio volverá a abrir las puertas cuando el club decida inaugurar la temporada de pileta en City Bell.

Lo que todavía está en estudio, y no fue confirmado, es la actividad de las colonias, que junto con las clases, no volverían hasta el año que viene. De todas maneras, desde la Provincia todavía no dieron un veredicto final sobre este tema.