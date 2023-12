Malestar de los platenses por la reducción de frecuencia en los micros

Las empresas nucleadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor anunciaron una reducción del 50% de la frecuencia de micros en el AMBA. En la ciudad, usuarios denunciaron que la medida se sintió y no tardaron en llegar las quejas de vecinos y vecinas platenses.

“El agravamiento en las reducciones de servicios, que en mayor o menor medida se observa, se debe a la falta de recursos de los operadores para brindar todos los servicios, ya que no alcanza el dinero para cubrir los ajustes de precio de gasoil, ya que nuestras tarifas y subsidios están congelados (valores de agosto y setiembre)”, remarcaron desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).

Y ampliaron: “Eso explica la situación que advertimos que ocurriría en diversas ocasiones desde hace bastante tiempo atrás. Los operadores están haciendo sus máximos esfuerzos para sostener servicios, pero hasta donde pueden con sus recursos”.

“No sé qué pasa con los micros. Me figuraba arribando y nunca llegaba. La gente estaba muy enojada”, sostuvo una vecina en comunicación con diario Hoy.

“Que los chicos no vayan al colegio no significa que la gente no viaja”, manifestó otra mujer enojada por la situación. “Estuve como 40 minutos esperando, no puede ser”, añadió.

En tanto, la empresa Costera Metropolitana también comenzó a operar desde este martes con una reducción de la frecuencia del 40% lo cual afectó a cientos de pasajeros que debieron soportar horas de espera en la terminal platense.

Los motivos de la reducción del servicio tienen que ver con un reclamo de aumento del boleto o de los montos de subsidio, como así también con la suba de los combustibles.

Las quejas también se hicieron sentir en las redes sociales: “En Retiro desde las 5:50 esperando que pasen los servicios. El de las 5:45 no pasó y el de las 6:10 tampoco. Ya a esta hora, 6:22, hay una cuadra y media de cola para el recorrido Retiro-La Plata por Autopista”, sostuvo uno de los damnificados.