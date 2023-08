Mark Zuckerberg y Elon Musk confirmaron su pelea

El conflicto entre Twitter, ahora llamado "X", y Threads llegó más alla de lo esperado, sus dueños, Elon Musk y Mark Zuckerberg respectivamente, confirmaron su pelea y se pondrán los guantes para subirse a un cuadrilatero.

Tras la creación de la plataforma Threads, se vivió un tenso cruce entre los CEOs. Musk, que compró Twitter, cuestionó que la nueva aplicación de Zuckerberg sea similar y habló de robo de ideas, incluso amenazó con denunciarlo.

Pasó el tiempo y ahora se verán las caras en un ring, o al menos eso es lo que confirmaron en las diferentes redes sociales de las cuales son dueños.

Fue Musk que el domingo comenzó publicando que estaba "levantando pesas durante todo el día, preparándose para la pelea", y añadió que "todos los ingresos irán a la caridad para los veteranos de guerra".

En respuesta a eso, el creador de Facebook compartió: "Estoy listo hoy. Sugerí 26 de agosto cuando me desafió por primera vez, pero no ha confirmado. No puedo esperar". Además, escribió: "Me encanta este deporte y seguiré compitiendo con gente que entrena pase lo que pase aquí".

Cuando Elon aseguró que el combate se transmitirá en su plataforma "X", Mark contestó filoso: "¿No deberíamos usar una plataforma más fiable que realmente pueda recaudar dinero para caridad?"

Ambos propietarios habian aceptado la pelea en junio, pero habrá que ver si esto se hace realidad o sólo se trato de una broma para generar interacciones. Aunque de darse será una gran velada para alquilar balcones.