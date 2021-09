Memoria para el olvido, el costado ensayístico de un gran creador

Basta nombrar La isla del tesoro o El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde para confirmar que se trata de uno de los escritores más conocidos en lengua inglesa. Pero el novelista ha hecho olvidar al gran cuentista y ensayista que también era Robert Stevenson.

Memoria para el olvido viene a remediar, siquiera parcialmente, esta injusticia. Es una selección de algunos de los ensayos que dan cuenta de su arco amplísimo de inquietudes, desde los juegos de la niñez al arte de la conversación, pasando por el disfrute de los lugares desagradables, los sueños, la personalidad de los perros o una apología de la pereza, en la que dice: “La mal llamada pereza, que no consiste en no hacer nada, sino en hacer muchas cosas no reconocidas en los formularios dogmáticos de la clase dirigente, tiene tanto derecho a hacerse valer como la laboriosidad”.

Merece ser destacado el ensayo que trata sobre el nacimiento de una de sus novelas más famosas, que iba a llamarse El cocinero del mar y que terminó inmortalizada como La isla del tesoro, cuyo mapa el escritor dibujó en un mantel, coloreándolo de forma laboriosa, antes de convertirlo en esa historia que cautivó para siempre nuestra imaginación.