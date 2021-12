Meta: renunció el jefe de critpomonedas, David Marcus

David Marcus, el hombre que lideró los planes de Facebook en el terreno de las criptomonedas, anunció su salida de la compañía que recientemente fue rebautizada con el nombre Meta.

Marcus fue el responsable de los proyectos Libra, Calibra, Diem y Novi, que se vieron obstaculizados por regulaciones y repetidas dilaciones en el despliegue inicialmente previsto por la compañía de Mark Zuckerberg.

¿Quién es David Marcus?

El experto en criptomonedas que ahora abandona las oficinas de Meta anteriormente fue ejecutivo en PayPal, la reconocida plataforma de pagos electrónicos. Se unió a Facebook en 2014 en el equipo dedicado a Messenger, y luego se hizo cargo del área dedicada a las monedas digitales. Marcus lideró la división en la firma californiana que trabajó en las iniciativas Libra y Calibra, las primeras denominaciones de la divisa virtual y la billetera electrónica de Facebook.

Tal como nota el sitio The Verge, la billetera se lanzó bajo la denominación Novi en octubre como una prueba piloto y acotada a Estados Unidos y Guatemala, con soporte para única moneda, Paxos. Por su parte, la divisa que en primera instancia se conoció como Libra ahora lleva el mote Diem, pero aún no se lanzó.

“Si bien todavía hay mucho por hacer justo después de alcanzar un hito importante con el lanzamiento de Novi, sigo tan apasionado como siempre por la necesidad de un cambio en nuestros pagos y finanzas sistemas: mi ADN emprendedor me ha estado empujando durante demasiadas mañanas seguidas para seguir ignorándolo”, escribió Marcus en una carta en la que anuncia su salida de Meta, que se concretará a fin del año en curso.

Stephane Kasriel, hasta ahora vicepresidente de producto de Novi y antes empleado de Marcus en PayPal, será su reemplazante.

La despedida de Mark Zuckerberg a David Marcus

El CEO de Meta publicó: “He aprendido mucho trabajando contigo y estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por este lugar. No hubiéramos dado un giro tan grande en Diem sin su liderazgo y estoy agradecido de que haya hecho de Meta un lugar donde hacemos esas grandes apuestas. Has formado un gran equipo y, aunque te extrañaré, estoy deseando trabajar con Stephane para liderar el equipo en el futuro”, señaló Zuckerberg.

El anunciado éxodo de empleados en Meta

El mes pasado, un reporte de Business Insider señaló que Facebook (ahora Meta) podría sufrir un éxodo de trabajadores, consecuencia de la crisis que atraviesa el grupo empresarial.

El informe recogió comentarios de reclutadores, quienes aseguraron que hace relativamente poco tiempo era difícil persuadir a uno de sus empleados para que acepte un cargo en una firma de la competencia, y que ese panorama ha cambiado: en ese sentido, la compañía de Mark Zuckerberg estaría perdiendo su atractivo y reputación.

“Este año no sólo están respondiendo, también hay personas que nos contactan y dicen ‘estoy pensando en un cambio’”, dijo el representante de una firma de búsquedas laborales y aseguró altos ejecutivos de Meta están considerando marcharse a otra empresa. Aunque no se conocen las razones concretas de su decisión, el caso de David Marcus abonaría esas presunciones.