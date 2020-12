Miles de trabajadores de la salud piden la extensión de las becas IRAB

"Somos esenciales, no descartables”, rezaba una de las consignas du­rante una asamblea que se llevó adelante en el Hospital San Martín de La Plata, en donde el personal sanitario se concentró para analizar qué pasos seguir ante la situación incierta que se avecina.

Las trabajadoras y trabajadores de la salud exigen la continuidad de las becas IRAB (Infecciones Respiratorias Agudas Bajas), que son contratos de tres meses que iniciaron en marzo y abril, durante la época de bronquiolitis, donde están las patologías respiratorias más a flor de piel. Habían sido llamados cuando comenzó el aislamiento por las oficinas de Recursos Humanos de todos los hospitales estatales de La Plata.

“Este año fuimos convocados enfermeros profesionales por las becas IRAB desde las diferentes oficinas de Recursos Humanos de todos los hospitales públicos. Por lo general son contratos de tres meses. Es un sueldo, pero no tenés obra social, no tenés mutual, nada”, le confesó a diario Hoy Paola, enfermera en el Hospital de Niños de la ciudad.

Por la pandemia, esas becas se extendieron hasta el 31 de diciembre de este año. “Nosotros somos miles de becados en toda la Provincia, en todos los hospitales, no solo acá en La Plata”, agregó la profesional, quien además recalcó la falta de personal en los centros de salud y la necesidad de pensar en qué pasaría si habría que enfrentar una segunda ola. “De las becas IRAB nadie habla y nosotros seguimos trabajando”, agregó.

En caso de no llegar a un acuerdo, miles y miles de enfermeras y enfermeros quedarían en la calle. El próximo viernes, sostuvo, se desarrollará una reunión entre los representantes gremiales de ATE con autoridades del Ministerio para intentar llegar a un entendimiento y resolver la problemática. Cabe aclarar que no es el primer encuentro, sino que ya se reunieron en varias ocasiones y no se logró avanzar en una solución.

“Lo que nosotros queremos es la continuidad laboral, seguir trabajando. Nosotros le pusimos el pecho a toda esta pandemia. Tuvimos compañeros que contrajeron el virus, familiares de compañeros fallecidos. Estamos constantemente peleando. Imaginate por el estrés que uno pasa, la preocupación por uno mismo y nuestras familias”, concluyó.