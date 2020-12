Quieren prohibir la pirotecnia ruidosa: alertan sobre la venta clandestina

En el Concejo Deliberante de La Plata la concejal Romina Cayón de Juntos por el Cambio presentó un proyecto que busca prohibir el uso de “artificios de pirotecnia con características de es­truendo o sonoros”, hecho que po­dría ser multado con hasta 266.000 pesos para personas jurídicas y más de 26.000 para vecinos que lo usen.

Sobre el tema se expresaron desde el Sindicato Único de Empleados la Industria de la Pirotecnia y Afines (Sueipa), quienes manifestaron una disconformidad por plantear este tipo de prohibiciones y alertaron que solo se traduce en la proliferación de ventas clandestinas e inseguras.

“Sería bueno que se nos convoque cuando se hace un proyecto sobre este tema. No hay pirotecnia que no sea sonora, eso es confuso, todos resultan sonoros y los comerciantes al final no saben lo que pueden o no vender”, sostuvo en diálogo con diario Hoy el secretario general del Sueipa, Guillermo Cantatore.

En ese orden, el referente del gremio manifestó que la propuesta que elevaron en diferentes regiones y que podría aplicarse en la ciudad es “eliminar los productos de alto impacto destinados a generar es­truendos y pasar a los lumínicos, que tienen bajo impacto”.

En ese sentido, mientras la sociedad va cambiando en sus usos y costumbres de la pirotecnia, lo cierto es que hay mucha gente que mantiene ese tipo de actos como tradición en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo.

Como es sabido, el fuerte es­truendo de la pirotecnia impacta en la calidad de vida y la salud de niños y personas con autismo, Asperger o síndrome de Down, como así también en bebés muy pequeños o ancianos. Además, las mascotas también sufren esos fuertes golpes sonoros y algunos llegan a sufrir infartos.

Clandestina e insegura

“Los que hacen una prohibición total se tendrán que hacer cargo porque eso hace florecer la venta clandestina en las redes sociales o ventas de tablón, que son un peligro porque eso no lo controla nadie”, marcó Cantatore.

En la zona de la periferia de la región de La Plata, Berisso y Ensenada es muy común ver en épocas de festividades los gacebos que se arman al costado de las veredas donde se venden aquellos productos que los comercios ya no venden por las nuevas regulaciones.

Por esa razón, la advertencia es doble porque no solo tiene que ver con el efecto de esos elementos, sino con la calidad de la seguridad, que después puede derivar en graves problemas como quemaduras o explosiones.

“La venta clandestina está en todos lados, en las redes sociales con nombres de fantasía la gente vende. Nosotros decimos que vayan a comprar a locales habilitados, que compren las marcas conocidas y que la gente evite comprar en la calle”, expresó el referente gremial.

Por los chicos

Desde el Sueipa junto con la Red Federal de Padres TEA, que son las familias con niños con autismo, lanzaron desde hace dos años la campaña “Más luces, menos ruido”, para llamar a la gente a tomar conciencia sobre la importancia de dejar atrás la pirotecnia ruidosa de impacto.

“Pedimos que se pongan en el lugar del otro, no somos partidarios que se duerma a ningún perro ni tener que estar encerrándose con los chicos para que no les afecte, apostamos al cambio cultural sobre este tema”, concluyó Cantatore.