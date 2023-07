“Murió Twitter”: la red social se desplomó y fue tendencia en Argentina

Después de registrarse el colapso mundial de Twitter, la red social anunció que sus usuarios podrán leer por día una cantidad limitada de mensajes para proteger el correcto funcionamiento de la plataforma. La medida de emergencia fue difundida por el magnate sudafricano Elon Musk, propietario de Twitter, a través de su cuenta oficial. Mientras tanto, el hashgtag “Murió Twitter” se transformaba en la primera tendencia en la Argentina.

“Para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales”, anunció Musk. “Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6.000 publicaciones por día; las cuentas no verificadas a 600 publicaciones por día y las nuevas cuentas no verificadas a 300 por día”. Alrededor de una hora después, el magnate añadió que el servicio se encontraba limitado “debido a la lectura de todas las publicaciones sobre límites de lecturas”. Los límites de tasa, añadió, “aumentarán pronto a 8.000 para verificados, 800 para no verificados y 400 para nuevos no verificados”.

Desde la mañana del sábado, numerosos usuarios de todo el mundo habían comenzado a reportar una caída a nivel mundial y la interrupción del servicio, lo que fue confirmado por el sitio especializado Downdetector, que capta esos problemas en tiempo real. “Lo sentimos, has alcanzado el límite de frecuencia de consulta”, señalaba uno de los mensajes habituales que muestra la red cuando no se puede continuar navegando en su plataforma. “Espera unos minutos e inténtalo de nuevo”.

En otros casos, usuarios informaron directamente problemas para cargar la página. Downdetector informó más temprano que los problemas afectaban el uso de Twitter tanto desde las computadoras como desde los teléfonos. Sin embargo, la red social no informó que hubiera algún inconveniente con el servicio a pesar de los reportes de caída.

Poco a poco, las redes sociales en nuestro país se fueron poblando de memes que ilustraban la gran caída planetaria del pajarito con diferentes dosis de humor e incertidumbre. “Un minuto de silencio por quien en vida fue la mejor red social de la historia: fueron 13 años maravillosos junto a uds.”, decía uno de ellos. Otro meme señalaba: “Llegó Julio y murió Twitter. Nada puede malir sal”.