Tras la confirmación del primer caso de la variante Ómicron en la Argentina, ahora el foco está puesto en poder retrasar la transmisión comunitaria de la misma. Para eso será clave completar los esquemas de vacunación.

“Cuantas más personas vacunadas tengamos, mejor. Lo que nosotros vimos hasta ahora y es probable que siga en el mismo camino, todas tienen un escape a la vacuna mayor a la anterior, tiene lógica evolutiva. A pesar de estar vacunados podemos contagiarnos, pero la enfermedad en curso sigue siendo leve”, explicó a diario Hoy el virólogo molecular Mario Lozano.

El profesional destacó que, en este caso que fue detectado, la persona contagiada se comportó “muy responsablemente”, dado que siguió todos los pasos correctos como los testeos, el aislamiento y el aviso a las autoridades sanitarias cuando fue necesario.

En ese plano, señaló que la función del inoculante será “evitar el contagio”. Las vacunas son menos eficientes con las nuevas variantes, pero “siguen siendo muy efectivas” en evitar la enfermedad grave.

“Si pudiéramos convertir la Covid-19 en una enfermedad como una gripe o resfrío, no sería un problema sanitario. Nos contagiamos todos los años de virus y eso no nos genera un problema, porque no necesitamos internación o respiradores en un gran porcentaje”, analizó Lozano.

El especialista señaló, respecto de la “Sputnik Light”, que serviría con el objetivo de “usarla como refuer­zo”, dado que en los casos de personas con monodosis se les recomendó una dosis adicional más adelante.

“La protección existe con una monodosis, pero es limitada, por eso conviene dar dosis de refuerzo. Nadie va a estar completamente protegido con una sola dosis, ni acá ni en ningún lugar del mundo”, concluyó Lozano.