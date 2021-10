Natalí Incaminato y su Peronismo para la juventud

Conocida como “La Inca”, Natalí Incaminato nació en Viedma y vive, desde hace mucho, en La Plata. Es profesora y doctora en Letras. Su libro abre preguntas sobre la identidad del peronismo y traza líneas de análisis que permiten comprender su historia. Pedro Saborido, en el prólogo, escribió: “Como decía Leonardo Favio, no se puede ser feliz en soledad. A La Inca le pasa lo mismo. Por eso escribió este libro”.

—El peronismo es una materia ­inasible, al hablar de él se puede estar diciendo algo y, al mismo tiempo, todo lo contrario. Es algo muy difícil de explicar no solo a la juventud, sino también a los infantes o a la tercera edad.

—Sí, me parece que ahí la clave es no mentirse en términos de la posibilidad de totalizar, porque, como señalás, podés decir A, podés decir B y todo es igualmente cierto. Por eso digo en el libro que el peronismo es una suerte de Aleph argentino: todo puede entrar en él. Es un libro eminentemente satírico y que tiene un sesgo anunciado desde el inicio, histórico y generacional.

—¿El kirchnerismo es la versión del peronismo que más te identifica?

—Sí, aun con todas las discusiones. A veces lo que sucede con muchos jóvenes que son más jóvenes que yo es que idealizan el momento de Cristina y critican mucho este gobierno, y yo recuerdo que fue muy difícil también porque había claramente problemas económicos; lo que pasa es que si uno lo compara con lo que vino después, es fácil relacionalmente reivindicar esos momentos, pero la realidad es que el modelo económico de ese período también tenía sus problemas. Hay un choque entre las posibilidades reales y un imaginario que se construyó al calor de otros momentos en los que esas restricciones eran menores y se podían surfear de una manera diferente.

—Tu libro pasa revista a los distintos abordajes al peronismo hechos desde la literatura.

—Fue un acontecimiento no solamente político, sino también cultural. Por eso hasta Beatriz Sarlo dice que para la Argentina el peronismo es igual de importante que Borges. El peronismo fue un fenómeno de tal magnitud de transformación histórica que la literatura no quedó indemne. También, por supuesto, hay que mencionar la figura de Evita Perón como una figura extremadamente atractiva para el arte, la cultura, las películas. Si uno se pregunta qué zona del peronismo se internacionalizó, sin dudas la respuesta es la figura de Evita. A veces, de una manera muy lavada, muy despolitizada, pero claramente eso también da la pauta del atractivo. El atractivo por muchas razones: por lo que generó en el pueblo y también por una mirada feminista a mediados del siglo XX.

—La cara más combativa del peronismo...

—Exacto, que es un poco lo que a veces se lava en algunas figuraciones, se oculta o se lee de una manera negativa como una suerte de figura destructiva. De hecho, la gran leyenda negra antiperonista de esos momentos tiene que ver con visualizarla como “la mujer del látigo”. Sin ir más lejos, hay una biografía antiperonista sobre Evita que se llama así.

Mundo Twitter

Al ser consultada sobre la red social del pajarito azul, “La Inca” contestó: “Yo le doy mucha relevancia. Me parece que al principio Twitter, de alguna manera, funcionaba como un lugar de intercambio de muchos periodistas, políticos y personas que estaban interesadas en ciertos temas y no tenían llegada a ningún medio tradicional. Esto se fue erosionando cada vez más y tiene que ver en cómo entró la política en Twitter, empezó a invertir en trolls o en gente que directamente defiende un gobierno y que no le interesa discutir. Cada vez se hizo más complicado con otros cambios tecnológicos que tienen que ver con la importancia cada vez mayor del meme y de lo audiovisual.