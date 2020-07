Otra cara del aislamiento: la agorafobia, el miedo a salir de casa

Con la aparición de la pandemia, muchas personas se vieron obligadas a permanecer más tiempo que nunca en sus hogares, algo que una porción de la población ya tenía como parte casi obligada de su vida por la agorafobia, el miedo a salir de casa.

Se trata de un trastorno de ansiedad que genera angustia al estar en contextos donde hay muchas personas o lejos de sus casas, lo que puede provocar ataques de pánico.

“Tiene que ver con el miedo a salir y estar en lugares como el transporte público. El gran miedo es que le agarre un ataque de pánico y nadie lo pueda auxiliar. En general, las personas que padecen tienen un gran temor a la desprotección, y eso los lleva a tener la necesidad de volver a casa y encerrarse y, si salen, los hacen acompañados ”, manifestó un diario Hoy Gustavo Bustamante, doctor en Psicología Clínica y presidente de la Fundación Fobia Club.

En este sentido, la sociedad en general le cuesta comprender a los agorafóbicos y sus temores a salir de casa o realizar ciertas actividades que para otros directamente naturales, como ir a un restaurante o programar unas vacaciones.

“La mayoría de los trastornos mentales no son visualmente evidentes, ya las personas les cuesta hacer entender que quienes están sintiendo un terror intenso, descontrolado. A veces, los otros les dicen que no pueden energía o voluntad, pero no tienen que ver con eso. Al no tener evidencia de esta patología, son tildados de mentirosos, cobardes o caprichosos, pero es un terror muy intenso ”, señaló.

Bustamante señaló que es importante entender que se trata de una patología y que no debe entenderse como un capricho o falta de ganas para hacer ciertas actividades o salir a espacios abiertos.

“Afecta la calidad de vida en cualquier circunstancia. Por ejemplo, si van a ir a un teatro, buscan el asiento pegado a la salida, están pendientes de cómo pueden escapar, no hacen grandes recorridos, les cuesta tomar vacaciones ... Tuve pacientes que por veinte años no se toman vacaciones " remarcó