Jon Secada y Leonid Agutin, un dúo internacional mágico

La comunión artística entre Rusia y los países latinos resurge gracias a la proliferación de las telenovelas y al consumo de música original de la región.

Leonid Agutin lanzó el álbum La vida cosmopolita junto a artistas latinos, donde también interpreta una pieza con Jon Secada. En diálogo con diario Hoy, los músicos dieron a conocer los detalles de Ella, el tema que grabaron y puede escucharse en las plataformas digitales.

—Leonid, ¿cómo surge la idea de cantar para los latinos?

-—Esto me lleva a poner un ejemplo. Imaginate que son profesores y se dedican a enseñar literatura rusa clásica en una universidad latina. Así hablan sobre Dostoievski, Tolstoi y Pushkin, sin tener a nadie ruso en el auditorio, o sea que genera curiosidad pero no interés. Un día, llega la oferta de ir a San Petersburgo, capital cultural de Rusia, y participan en una conferencia con los expertos en el género. Claro que sería un momento interesante. Así me siento. Toda mi vida la dediqué a la música latina y en Rusia soy como el “experto” que la popularizó. Es por eso que, cantar para el público latino es el punto más alto de reconocimiento; es decir, tener la oportunidad de hacerlo y ser escuchado. Fue un gran sueño que no podía dejar pasar. Creo que lo que está pasando conmigo es algo que ocurriría y me alegro que el resultado sea el álbum La vida Cosmopolita.

—Jon, ¿de qué manera recibiste esta propuesta?

—Al ver el talento de Leonid como cantante y compositor, supe sería un placer y una experiencia que siempre apreciaría.

¿Qué desafíos tuvieron para la

canción Ella?

—J.S: Fue la traducción de la canción porque era importante adaptarla con su propio sentimiento al español. Después, mi conexión con Leonid fue inmediata. Es decir, tan pronto escuché su música, sabía que sería parte del proyecto La Vida Cosmopolita. Aplaudo su visión de dejarme traducir Ella, porque fue una inspiración desde que la escuché. Nunca traduzco un tema musical literalmente, y creo que la adaptación en la letra permitió que el sentido y el sentimiento de la canción trascendieran de un idioma a otro.

—¿Cómo seleccionás el material que vas a

cantar junto a los otros artistas?

—L.A: Me gusta el dúo que hicimos como también los que se dieron con Diego Torres y Amaury Gutiérrez. Estoy alegre y orgulloso por estas colaboraciones que salieron tan bien. Creo que nada sale exacto como estaba planeado porque los resultados son influenciados por algunas eventualidades y sorpresas. Por ejemplo, estaba listo para enseñarle ideas y melodías a Jon, pero Marina, la esposa de mi amigo y productor Alex, insistió en mostrarle mi canción en ruso Oda a las mujeres. Después, Jon no quiso escuchar más: decidió que quería hacer esa. El arreglo que hicieron las personas de mi equipo y la adaptación a la letra de Jon, ya es un logro cultural, es una mezcla de arte latino y Hollywood. Para mí, él no es solo una leyenda musical, sino también vocal. Y Ella es una canción que me atreví a cantar junto con él, porque refleja la esencia del mismo Jon Secada.

Argentina, la creación musical y un impulso que no para

—¿Qué reflexión hacés sobre la pandemia?

—J.S: Creo que aprenderemos después de esta crisis. Cambiará la forma de vivir que tenemos universalmente, sin importar la profesión que tengas.

—¿Cómo fue la experiencia de lanzar las canciones en este momento inusual?

—L.A: Vivir y trabajar en los tiempos de pandemia son sensaciones extrañas. Hay algo bueno en cómo se acortó el camino de la creatividad en casa hasta el producto final. Tú lo inventaste y la gente lo está mirando. Terminamos el video de Ella con Jon filmando cada uno en su hogar. Si no tuviéramos esta difícil situación, no tendría sentido filmarlo en casa y después enseñarlo como el video oficial. Ahora todos lo hacen y el momento nos da la razón. En fin, la función más importante de un video es dar oportunidad al público de escuchar el tema desde la pantalla, es promoción del audio. Nuestro video lo cumple y transmite bien el ánimo de la canción. También necesitaba ensayar para cantar mejor en español, pues nunca lo había hecho antes y fue posible porque en esos días estaba disponible.