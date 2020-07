El confuso mensaje de Ivana Nadal sobre el duelo

Ivana Nadal compartió este en las últimas horas un extenso video en Instagram TV bajo el título "Empatía”, que generó una enorme polémica en las redes sociales.

Pese a las buenas intenciones que cargaba este mensaje, las críticas no tardaron en inundar las redes sociales donde muchos usuarios coincidieron en que la modelo minimizó el sufrimiento de muchísimas personas.

En el comentario del posteo enfatizó: “Te pido que por favor que dejes de creer que no podés o que estoy diciendo pelotudeces sin sentido. Escúchame. No me juzgues ni te juzgues. Sé empático”.

“¿Por qué nos entregamos simplemente a decir que es estrés y no analizamos y sanamos ese problema? Muchas veces, uno me va a decir ‘mi problema no tiene solución porque es que mi papá murió, ¿qué querés que haga?’. Quiero que lo sueltes, que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque tu papá murió. Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te separaste”, afirmó Nadal.

“Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te falleció alguien. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande. Puede ser alguien más chico. Puede ser alguien no tan apegado a vos en cuanto a lo familiar, pero cercano a vos en cuanto tu vida. Puede ser que se te haya ido un apoyo, o que te hayan dicho que tenés una enfermedad. Puede que vengas con esta enfermedad hace un montón de años y ahora estés en un pozo depresivo. Puede ser que tu dolor sea estar envuelto en una nube negra, que todo sea oscuro y no haya ni un halo de luz que te de ganas de levantarte. Bueno, laburalo porque estás en esta vida para estar bien, para soltar todos esos dolores”, agregó en el video que tiene más de 800 mil reproducciones.