Fernanda Metilli: “En el humor el límite es el otro”

Su vocación por hacer reír y sus dotes actorales confluyeron en el escenario con sus ganas de vivir del arte. Así

Fernanda Metilli construyó una carrera humorística que la encontró en las diversas redes sociales, en las tablas y en la televisión, pero siempre del lado de la comedia.

—Venís de hacer un verano muy intenso en cuanto a trabajo, ¿cómo estás atravesando la cuarentena?

—Al principio lo redisfruté porque fueron como mis vacaciones, pero después me costó el ritmo porque estoy acostumbrada a hacer de todo. Ahora, la estoy pasando bien, pero obviamente que me respeto los momentos de diferentes emociones.

—¿Aprovechás el confinamiento para generar contenido nuevo?

—Sí, pero sin presiones. No hago tanto sola, pero me sumo mucho a propuestas de amigos que están rebuenas. Y Con Agustín (Aristarán) estuvimos haciendo la tercera temporada de Radahouse que nos llevó bastante tiempo, pero estuvo genial.

—¿Cómo fue hacer Radahouse, más en casa que nunca en este contexto?

—Nos ayudó Martín, un amigo de Agus que es director de fotografía y de cámara. Él nos grabó, y con Agus y Bianca nos dedicamos a actuar. Fue una experiencia hermosa, pero ahí te das cuenta de la importancia del equipo cinematográfico y entendés el valor que tiene su laburo.

—¿Cómo va el ciclo Late el viernes?

—Comenzamos hace un mes con Pepe Ochoa, Fede Bal y Magui Sica. Si bien nos conocíamos nunca habíamos trabajado juntos, pero funciona muy bien, coincidimos en el estilo de humor y nos matamos de risa. Así que ahí estamos todos los viernes de 22 a 00.

—¿El humor tiene límites?

—Sí, creo que el límite es el otro. Si no tenés otredad, seguramente vas a herir y perjudicar. Además, creo que en el interior hay algo que te avisa, que te hace ruido.

—Las redes son tus aliadas, pero ¿cómo lo vivís cuando del otro lado te encontrás con un anónimo que ataca?

—Molesta cuando es alguien que entra solo a criticar, a bardear y a lastimar. Entonces, cuando es alguien que entra a sacudir piedras, no respondo; y cuando lo hacen por mensaje privado, contesto con humor.

—¿En qué quedaron tus proyectos de este año?

—Por ahora está todo pausado. Estamos viendo de comenzar con los ensayos de Inmaduros, la nueva obra con Adrián Suar y Diego Peretti, dirigida por Mauricio Dayub, que se iba a estrenar en mayo.

Vuelve el radioteatro con Lo que abunda

Desde hace tres sábados a las 23 en AM 750 comenzó Vuelve, un ciclo que lleva el radioteatro a los hogares. Con formato unitario de cincuenta minutos de duración, y diversidad de historias y temáticas, la programación reúne a un grupo de artistas. Entre ellos estarán Fernanda y “Radagast”, quienes interpretarán Lo que abunda, un guion de Pablo Dipierri.

Al respecto adelantó: “La trama es sobre una pareja joven que está conviviendo y a raíz de un planteo de cuarentena se desata un conflicto de cosas que venían tapando, porque de alguna manera este contexto les hizo ver cosas que antes no veían. El título habla un poco de qué es eso que abunda según cada uno; porque quizás convivimos pero no nos sobra lo mismo o no nos falta lo mismo”. Y añadió: “Es una mezcla de comedia y drama. Los dos personajes tienen algo muy naturalista, pero se van a sentir identificados y se van a reír”.

Consultada acerca de la experiencia de hacer un radioteatro concluyó: “Es algo que lo había estudiado y me encantaba, pero nunca lo había podido hacer de manera profesional. Estuvo rebueno y fue una experiencia hermosa, que además le da espacio a los artistas”.