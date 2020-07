El audio de Diego Maradona contra Dalma y Gianinna

Recientemente, Dalma y Gianinna Maradona expresaron su preocupación por la salud de su papá ante un probable inconveniente con el alcohol. En ese marco, el Diez dijo que estaba en perfectas condiciones e ironizó ante el malestar de sus herederas.

Ahora trascendió un audio suyo donde habla fuerte y claro sobre la bebida y revela una verdad que podría no caerles bien a las chicas. De esta manera, enuncia: “Escúchenme, córtenla con eso que estoy borracho. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo la llevé desmayada, con 15 añitos, a la casa. Esto, la verdad, me duele”.

Además, se tomó un recreo para apuntar contra su ex por una supuesta estafa económica que perdura hasta hoy: “No le voy a aflojar, no le voy a aflojar. Creen que apurándome me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen, chicas”.

Por su parte, la mamá de Benjamín Agüero respondió a la horda de acusaciones paternales: “Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una sorpresa, una gracia, una burla... Para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así, nadie sabe qué es lo que vivimos, y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo”. Así intentó ponerle fin a la polémica y fijar un manto de paz entre los involucrados.